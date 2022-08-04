Артисти продовжують підтримувати українські бренди, які активно працюють під час війни. Злата Огнєвіч для нової зйомки обрала вбрання, яке підкреслює її витончену фігуру.

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Злата Огнєвіч зачарувала стильним образом

Виконавиця позувала на камеру в класичному костюмі бежевого кольору від бренду OMiNA, що складався з довгих широких штанів і подовженого oversize піджака. Доповнила look коричневим топом на одне плече. Зі взуття обрала бежеві босоніжки на підборах.

Родзинки образові додала оригінальна зачіска – Злата заплела волосся у тонкі коси, зібравши його у пучок зверху. На обличчі зробила макіяж з коричневими тінями на повіках і нюдовим блиском на губах. Серед аксесуарів її аутфіт довершили сережки.

Дякую, що в такі складні часи українські дизайнери продовжують працювати і, до речі, класно підтримувати українську економіку,

– написала Злата під фото.



Злата Огнєвіч в костюмі бренду OMiNA / Фото з інстаграму співачки



Злата Огнєвіч в костюмі бренду OMiNA / Фото з інстаграму співачки