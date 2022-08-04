Знаменита актриса Дженніфер Лоуренс зібралася на вихідних у Нью-Йорку на обід з друзями. Вона обрала просте і лаконічне плаття довжини міді на тонких бретельках.

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Її образ доповнили чорні сандалі на плоскій підошві, чорна сумка-ведро з крокодилячої шкіри з коричневим ремінцем та сонцезахисні окуляри. Акторка зачесала волосся у хвіст та тримала в руках невелику парасолю від сонця.

На одній з вулиць Нью-Йорка Дженніфер Лоуренс зустрілася з жінкою, яка була одягнена в ідентичну сукню від бренду La Garconn. Коштує таке плаття понад 600 доларів.

Акторка зіткнулася з жінкою, яка добре знається на стилі. Свою кремову сукню вона довершила світлими замшемивими клогами та світло-фісташковою сумкою з переплетеннями. Вона також зав’язала волосся у хвіст та довершила образ сонцезахиними окулярами.

Після того, як жінка зустріла Дженніфер Лоуренс, вона навіть їх зняла. На фото помітно, як обоє сміються від курйозного випадку.



Дженніфер Лоуренс в однаковому платті з перехожою / Фото з Instagram

Нагадаємо, у квітні 2022 року Дженніфер Лоуеренс вперше стала мамою. Вона народила малюка від Кука Мароні. Знаменитість тривалий час приховувала вагітність, і лише у грудні 2021 року вийшла на червону доріжку з округлим животом.