Парні образи вишиванок від відомих українських брендів – стильна підбірка

День вишиванки у 2023 році припадає на 18 травня. Це свято, коли українці виражають свою національну гордість через носіння вишитого одягу. Щоб виглядати стильно та охайно разом зі всією сім'єю, варто звернути увагу на парні вишиванки від відомих українських брендів.

Сімейні вишиванки стали популярним трендом, який дозволяє створити гармонійний образ для закоханих пар або навіть для всієї родини. Вони підкреслюють спільні цінності, а також дають змогу виразити свою національну приналежність.

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Українські бренди активно пропонують свої колекції сімейних вишиванок, які поєднують традиційні візерунки з сучасним дизайном. Вони виготовлені з високоякісних матеріалів і довершені деталізацією, яка додає їм особливого шарму. У матеріалі 24 Каналу перегляньте підбірку найкращих парних образів вишиванок у різних стилях – від класичного до сучасного.

Парні образи вишиванок, які вам сподобаються

Парні вишиванки / SVARGA

Парні вишиванки / SVARGA

Парні вишиванки / SVARGA

Парні вишиванки / SVARGA



Парні вишиванки / SVARGA



Парні вишиванки / 2KOLYORY



Парні вишиванки / 2KOLYORY



Парні вишиванки / 2KOLYORY

Парні вишиванки / Фото з колекції Юлії Магдич

Парні вишиванки / Фото з колекції Юлії Магдич

Парні вишиванки / Фото з колекції Юлії Магдич

Парні вишиванки / Varenyky Fashion

Парні вишиванки / Varenyky Fashion