Найцікавіші пальта на осінь 2023: на що радять придивитися дизайнери

Усі восени обожнюють пальта. Можна сміливо назвати це найпопулярнішою річчю в осінньому гардеробі. Ваше пальто має стати головним героєм в образі, тож до вибору треба ретельно підійти.

Радимо вам обирати на осінь пальто, яке є стійким до швидкоплинності моди та яке зможе нам прослужити багато років.

Читайте також Тренди осені 2023: стильні приклади, які вам сподобаються

Усі відтінки коричневого

Восени ідеальну базу гардероба складають відтінки коричневого – бежевий, верблюжий, карамельний. Ці відтінки забезпечать пальту універсальну основу, тож воно буде актуальним не один сезон.



Трендові пальта на осінь 2023 / Фото Vogue

У готичному стилі

На заміну рожевому літньому стилю barbiecore восени прийде готичний стиль. У моді будуть чорні монохромні образи, а головною річчю в гардеробі стане верхній одяг з чорної шкіри.



Трендові пальта на осінь 2023 / Фото Vogue

Оверсайз-крій

Довгі пальта з чіткими плечима та об’ємним силуетом – це класика «тихої розкоші». Такий крій на пальтах представили бренди Givenchy, Alaïa, Victoria Beckham та The Row. Таке пальто має всі шанси стати універсальною моделлю у вашому гардеробі.



Трендові пальта на осінь 2023 / Фото Vogue

Акцент на талії

Восени в моду повертається виражена талія на пальтах. Цю область окремо можна підкреслити завдяки поясу.



Трендові пальта на осінь 2023 / Фото Vogue