Оксана Караванська розповіла історію своєї першої "тернопільської" вишиванки

Українська модельєрка Оксана Караванська розповіла про створення своєї першої вишиванки, яку називають "тернопільською". Саме її одягнула у свій час Катерина Ющенко та справила надзвичайний фурор.

Відома дизайнерка, постійна учасниця українських тижнів prêt-a-pоrter Оксана Караванська попри війну в Україні, все ж таки приділяє час творчості та шиє новий український Haute Couture.

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Знаменитість пригадала феєричну історію створення своєї першої "тернопільської" вишиванки.

Почалося все з Руслани, яка виграла для України 50-те ювілейне Євробачення. Дикі танці, надсучасна концепція сцени, а для додаткового шику – дівчата в українських строях красиво дефілюють у фіналі. Так з‘явилася моя перша кутюрна колекція за мотивами 14 етнічних регіонів України,

– ділиться Оксана Караванська.

Дизайнерка розповідає, що одним із глядачів конкурсу виявився Жан-Поль Готьє, і він настільки захопився побаченим, що тут же відвідав музей народного костюма і поміняв тему своєї кутюрної колекції 2006 року в "Inspired by Ukraine". На показ в Париж він запросив першу леді Катерину Ющенко. І у той же день її чоловік, президент Віктор Ющенко замовив для неї вишиванку, що найбільше сподобалась, саме ту першу "борщівку".

24 серпня, на день Незалежності України, Катерина Ющенко з‘явилася в кутюрному строю від Оксани Караванської.

"Всі журналісти дружно сказали: "О! Як же це красиво! Це вам Жан-Поль Готьє пошив?". Минуло 10 років, і я вирішила повторити цю вишивку, бо це справді дуже красиво, для свого першого благочинного проєкту "Український Haute Couture" в Митрополичих Садах", – зазначила дизайнерка.



Катерина Ющенко у вишиванці Оксани Караванської / Фото з фейсбуку

Також Оксана Караванська показала у своїх вишиванках ведучу "Світського життя" Катерину Осадчу та співачку Оксану Муху. Перед камерою знаменитості позують в бездоганній вишиванці з червоними квітами.

"Це мегакруто, що вишиванка стала трендом року. Її носять і купують усі! А я захотіла зробити таку, що можна і хочеться передати в спадок доньці, невістці, онуці. I зробила", – розповідає дизайнерка.



Катя Осадча та Оксана Муха у вишиванках Оксани Караванської / Фото з фейсбуку