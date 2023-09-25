Викиньте цей одяг: 4 речі, які вас старять
Одяг не лише підкреслює індивідуальність та почуття стилю, але й може акцентувати на віці людини. У кожного з нас є улюблені речі, однак важливо звертати увагу на те, чи актуальні вони зараз.
Йдеться не лише про фасон, а й про принти вбрання. 24 Канал розповість про елементи гардероба, які можуть додавати вам років.
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Принт пейслі
Принт пейслі завжди привертав увагу своїм різноманіттям. Однак зараз він може лише негативно вплинути на ваш образ. Тож, якщо ви хочете виглядати на свій вік, то уникайте його навіть в образах у стилі "бохо".
Квітковий принт на чорному фоні
Квітковий принт на чорному фоні може виглядати дуже драматично та важко. Якщо ж вам подобається такий принт, то краще обирати його на бежевих або інших світлих відтінках.
Квітковий принт на чорному фоні / Фото Pinterest
Речі з оксамиту
Оксамит – це складна та вишукана текстура, яка може додати вашому образу віку. Особливо важко відтворити стиль, коли поєднують оксамит із мереживом. Тому варто уникати такого поєднання.