Що одягнути на 1 вересня старшокласникам: образи, які захочеться повторити

Для одинадцятикласників 1 вересня 2024 року стане останньою офіційною лінійкою, тому старшокласники готуються до цього дня дуже ретельно та хочуть, щоб їхній образ був особливим. Сьогодні розглянемо найкращі аутфіти, які пасуватимуть для школярів старших класів.

Старшокласники вже самостійно вирішують в чому їм прийти на Перший дзвоник, пише Fashion 24. Це може бути шкільна сучасна форма, біла сорочка чи блуза, вишиванка, вишита сукня, костюм, сарафан тощо.

До теми Що одягнути школярам на 1 вересня: підбірка образів для малих і дорослих

Підлітки тепер люблять вирізнятися, тож кожен хоче підібрати для себе індивідуальний образ, в якому буде особливо виглядати. Не у всіх школах зараз заведено ходити у формах, втім деякі сучасні фасони школярі люблять та залюбки носять увесь рік та навіть хочуть прийти в цьому вбранні на Перший дзвоник.

Як одягнутися старшокласникам на 1 вересня

Щоб мати стильний та сучасний вигляд, дівчатка можуть одягнути класичну чорну мініспідниця або ж спідницю-плісе в поєднанні з базовою сорочкою чи блузою. Цей образ можна доповнити трендовими балетками Мері Джейн та гетрами до колін.

Окрім того, в моді зараз шовкові спідниці чи штани палаццо, тож вони гарно виглядатимуть до вишиванок та босоніжок чи туфель на підборах.

Після виходу серіалу "Еліта" та "Пліткарка" молодь почала часто повторювати образи акторок, які приходили в школу в краватках та шкільній формі, тож такий аутфіт можна досить просто відтворити. Все, що вам потрібно – біла футболка, спідниця, краватка, жакет та зручне взуття – балетки чи лофери.



Актуальні образи на 1 вересня / Фото Pinterest

Для хлопців образи є простішими. Вони будуть чудово виглядати, якщо одягнуть вишиванку чорного чи білого кольору зі світлими штанами. Також гарно стилізується базова біла сорочка з чорними штанами.



Модні образи на 1 вересня / Фото Pinterest

Якщо ж хочете вийти за рамки дозволеного й трохи урізноманітнити звичні для нас шкільні образи, тоді приміряйте штани палаццо з сорочками, одягайте костюми з жилеткою у стилі Old Money чи красиве базове плаття A-силуету.

Не втрачає популярності й матеріал з твіду, тож можете обирати для себе твідові сарафани, твідові жакети чи спідниці.



Стильні образи на 1 вересня / Фото Pinterest





Красиві образи на 1 вересня / Фото Pinterest

До 1 вересня залишилося не так вже й багато часу, тому в нашому матеріалі ми підготували образи, які можна одягнути на 1 вересня першокласникам, старшокласникам, вчителям, батькам та навіть дідусям та бабусям. Більше читайте й дивіться за посиланням.