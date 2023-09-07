З чим носити джинси восени: 5 найкращих ідей на кожен день

Джинси не втрачають своєї універсальності з року в рік. Ми не можемо без них обійтися жодного сезону, а восени вони стають ще більш актуальнішими. Щоб трохи освіжити свої образи, пропонуємо вам скористатися модними шпаргалками, які демонструють на собі світові інфлюенсерки.

Джинси настільки універсальні, що ідеально підходять для щоденних буденних образів, а також для вечірніх розслаблених аутфітів. Джинси розраховані прослужити нам не один сезон та стати чарівною паличкою в будь-який момент.

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Є чимало способів носити джинси. Загалом – з чим завгодно, але ми покажемо вам цікаві аутфіти, які щоразу приміряють модні блогерки.

Сорочка

Сорочка білого чи блакитного кольору та джинси – ідеальний тандем. Носіть цей образ з кросівками, лоферами чи туфлями на підборах.

Шкіряна куртка

Восени знову буде в моді вінтажна куртка з потертостями, тож сміливо можете застосовувати її до своїх аутфітів. Втім чорні куртки також залишаються актуальними. Особливо гарно вони пасують до чорних чобіт.

Жакет

Також доволі елегантно та стильно виглядають образи з жакетами. Якщо одягнути кросівки – отримаєте розслаблений образ, а якщо додасте лофери – стриманий образ. Експериментуйте з фасонами – обирайте оверсайз моделі або ж приталені, які в моді цього сезону.

Довге пальто

Пальто довжини міді чи максі чорного кольору в парі з джинсами – чудовий аутфіт для осінньої пори. Додайте чоботи на підборах, аби отримати елегантний образ.

Балетки

На початку осені додавайте до джинсів балетки Мері Джейн, які досі залишаються актуальними. Верх підбирайте будь-який. Але найкраще виглядатимуть розслаблені сорочки.