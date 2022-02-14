Виконавиця підготувала досить ефектний сценічний образ. На концерті у Києві Анна заспівала кілька пісень у кетсьюті в стилі Mugler.

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Такий обтислий комбінезон став популярним у 2021 році. Кім Кардашян активно носила їх майже все літо, а згодом його приміряла Майлі Сайрус, Ріанна, Дуа Ліпа, Меган Фокс та багато інших зірок.

Зараз все частіше на червоних доріжках можна побачити вироби з імітацією голого тіла, знаменитостям подобається робити ставку на тілесність.

Креативний директор бренду Mugler Кейсі Кадволладер зробив кетсьют з прозорими вставками візитною карткою Модного будинку.

Щоб носити обтислий комбінезон, потрібен певний рівень впевненості та безстрашності, тому що ви повністю демонструєте свою фігуру,

– зазначив Кадволладер в одному зі своїх інтерв’ю.

Впевненість у собі продемонструвала Анна Трінчер. Співачка не побоаялася вийти на сцену в чорному кетсьюті на довгий рукав з тілесними вставками, які оголюють частини тіла. Окрім цього, виріб дівчини оздоблений відвертою деталлю – задня частина комбінезона повністю відкриває пікантне місце, яке дівчина грайливо продемонструвала на камеру.



Відвертий образ Анни Трінчер / Фото з інстаграму



Відвертий образ Анни Трінчер / Фото з інстаграму



Відвертий образ Анни Трінчер / Фото з інстаграму

Зі інстаграм-сторінкою Анни Трінчер слідкує майже 2 мільйони прихильників, тож деякі користувачі обурилися за такий зовнішній вигляд молодої артистки.

"Образ не підходить для сцени";

"Мені здається, стиліст помилився. Анні зовсім не підходить цей костюм, він не підкреслює її красу, а додає вульгарності";

"Чого ж тоді ти гола не виступала?";

"Яка ж порнографія! Для чого себе так некрасиво одягати?";

"Звичайно, кожному своє, але чому це вважається красивим? Можна тоді взагалі без одягу виходити";

"Хотілось, аби образ виглядав трішки вишуканішим".

Втім серед негативних коментарів, прихильники співачки висловили захват від такого образу. Фанати писали, що Аня просто фантастично виглядає в кетсьюті, який їй неабияк личить.