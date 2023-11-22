Високі чоботи – це базова модель, яку можна носити, коли, попри холод, ви бажаєте виглядати стильно. 24 Канал зробив добірку образів, в яких ботфорти стануть яскравим акцентом.

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З чим носити ботфорти

Ботфорти впевнено тримаються на піку популярності вже декілька сезонів. І це не дивно, адже стиль, який вони надають будь-якому образу, так полюбили жінки.

Це взуття зарекомендувало себе у світі моди, як універсальна модель. Адже бувають ботфорти на низькому ходу, стійкому підборі, лаконічній танкетці й шпильці.

Якщо ви часто носите спідниці та сукні в демісезонному та зимовому періоді, ця модель взуття додасть вашому образу неабиякої родзинки. Їх добре можна скомбінувати з тонкими спідницями з розрізами чи мінісукнями, поєднувати з напівпрозорими тканинами, міксувати з щільними колготками замість штанів або з ультракороткими спідницями.

Якщо у вашому гардеробі вже є чорне взуття, спробуйте додати неординарності й пограти з кольором. Насичений бордо, шоколадні відтінки або навіть принти привернуть увагу кожного перехожого.

Для повсякденного образу ідеальним рішенням стануть класичні шкіряні чоботи на низькому ходу або стійких підборах, для сміливих і зухвалих луків підійдуть ефектні моделі зі шнурівкою чи сіткою, асиметричними блискавками, бахромою та іншим яскравим декором. А щоб виглядати вишукано, вибирайте велюрові ботфорти на шпильці.

Також дизайнери радять носити модні ботфорти з об'ємними фасонами, зокрема, оверсайз-куртками, пальто, пуховиками кокон та ковдру.

Поряд з об'ємними рішеннями одягу вишукано виглядають ботфорти в комплекті з елегантним пальтом на запах, тренчами, двобортними коротенькими й міді моделями з двома рядами ґудзиків і хутром.

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