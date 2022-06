Українські бренди не перестають працювати попри війну та випускають не лише патріотичні колекції, але й вбрання, яке вам знадобиться навіть в теплу пору року. Влітку актуальними будуть сукні довжини міді, комплекти з кардиганів та штанів, а також спідниці, джемпери та поло з українською символікою.

Без трикотажних речей важко уявити жіночий гардероб. Ці речі чудово носяться як в холодну пору року, так і теплу. Які трикотажні речі пропонують українські бренди – дивіться далі.

Сукні

Українські дизайнери зробили сукні найбажанішим елементом гардероба в цьому сезоні. O.TAJE представив моделі приталеного крою довжини міді, а COOSH створили максі довжину з розрізом на нозі. One By One презентував обтислі сукні, як підкреслять вашу талію.

Поло

Цьогоріч найтрендовішими елементами гардероба залишаються речі з українською символікою. Поло з надписом "Україна" чи картою нашої країни ідеально доповнять ваші базові джинси чи штани.

Комплекти

Трикотажні комплекти, ймовірно, не зовсім підійдуть для спекотних днів, втім вони стануть вам у нагоді в прохолодний день. Українські дизайнери представили комплекти з кардиганом та штанами, поло та спідницею, майкою та широкими штанами.

Кардигани

Трикотажний кардиган досі залишається в моді. Влітку він гармонійно поєднається з майкою чи футболкою зранку або ввечері. Серед найпопулярніших кольорів – жовті та блакитні вироби.

Джемпери

Джемпери особливо популярні влітку, адже ідеально поєднуються з велосипедками, лосинами та бейсболкою. У них не так спекотно, як у светрі, а коли на вулиці стане тепліше, їх завжди можна одягнути зверху на плечі.