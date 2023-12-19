У чому зустрічати Новий рік 2024: добірка найкращих ідей святкового одягу
Джерело:інстаграм @izaangus
Щоб стати зіркою новорічної ночі варто лише надихнутися образами модних дівчат, які вже заздалегідь приміряли на собі всі можливі варіанти святкового одягу. Цього разу розглянемо образи стилістки Ізі Ангус.
Інстаграм-мережа заповнена красивими образами, якими неможливо просто надихатися, адже їх обов’язково хочеться повторити.
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У новорічну ніч хочеться сяяти у всіх сенсах, тож образи модної стилістки вам точно допоможуть віднайти щось особливе для себе. Будь-який аутфіт дівчини просто затьмарює, тож ви можете скористатися модними ідеями та приміряти щось з образів на собі.
Господар року Зелений Дерев’яний Дракон любить бути в центрі уваги, тож важливо образ підібрати відповідний. Головними атрибутами вашого аутфіту мають бути блискітки, пір’я, масивні прикраси та акцентні аплікації. Щодо кольору – обирайте металік, золото та білий колір, але й від чорного можете не відмовлятися, адже це класика, яка завжди актуальна.
Новий рік – це найяскравіше свято, тому не бійтеся одягати довгі сукні та топи чи бра з масивним пір’ям. Шик та блиск в новорічну ніч мають повне право бути вашими головними супутниками.
Надихнувшись образами Ізі Ангус, ми підібрали для вас цікаві варіанти вбрання, які точно б вам мали сподобатися. У добірку увійшли сукні металік, стилізація шовкової спідниці максі та сорочки, штанний костюм, поєднання шкіряної спідниці міді з базовою майкою, топи та штани з пір’ям, сукні-комбінації, бюстьє та бра з квітковою аплікацією.
Запевняємо, якщо ви підберте для себе хоча б один із цих образів, тоді точно будете виглядати на всі 100 та закохаєте у себе десятки людей. Такі образи чудово підходять для святкування Нового року в ресторані, а деякі з них – для затишного вечора в колі друзів.