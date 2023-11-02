Назар Грабар з ЗСУ став обличчям чоловічої лінії одягу: ефектні кадри

Танцюрист, актор та модель Назар Грабар став обличчям чоловічої лінії одягу українського бренду Solmar. Це вперше марка запустила чоловіче вбрання та запросила стати головним героєм військового Назара Грабара.

Назар Грабар ще на початку повномасштабного вторгнення вступив до лав ЗСУ. Хлопець пішов захищати країну добровільно. У грудні 2022 року Назар отримав поранення в груди на передовій, тож зараз займається волонтерством. Він є керівником благодійного фонду Hrabar Foundation.

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У липні військовий отримав почесні нагороди від головнокомандувача ЗСУ. Захиснику вручили нагрудний знак "Сталевий хрест".

До повномасштабного вторгнення Назар Грабар працював моделлю, займався танцями та акторською діяльністю. Влітку хлопець знявся у кліпі української співачки та блогерки Діани Глостер на пісню "Кіно", а тепер став обличчям чоловічого одягу від Solmar.

"Цей день настав! Ми презентуємо колекцію ідеальної чоловічої бази з нашого фірмового трикотажу", – йдеться в інстаграм-дописі.

Раніше бренд представляв вбрання лише для дівчат, втім тепер одяг зможуть придбати й чоловіки. У колекцію увійшов джемпер з круглим вирізом, гольф з комірцем-стійкою та гольф з високим коміром.



Назар Грабар презентує чоловіче вбрання / Фото інстаграм @solmar_official



Назар Грабар презентує чоловіче вбрання / Фото інстаграм @solmar_official



Назар Грабар презентує чоловіче вбрання / Фото інстаграм @solmar_official

Дівчата в коментарях оцінили вибір моделі та засипали світлини з Назаром компліментами: