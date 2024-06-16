Названо найкрасивіші шорти літа: стильні варіанти, які варто купити в червні

Шорти є просто необхідністю в літньому гардеробі. Коли надворі дуже спекотно, то без них важко обійтися. Якщо ви хочете поповнити шорти новими фасонами, то розповімо вам, які ж варіанти цього сезону є актуальними.

Шорти підходять для будь-якого життєвого випадку чи події. До прикладу, ви можете одягати їх для щоденних прогулянок з кросівками та футболкою чи для особливих виходів з блузою, корсетом та босоніжками на підборах.

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Модні інфлюенсерки вже продемонстрували на своїх прикладах найкрасивіші шорти літа, тож радимо надихатися їхніми образами та обирати щось цікаве для себе на літо.

Трикотажні мінішорти

Такі шорти носять багато модниць. Вони є незамінними на літо, оскільки гарно поєднуються з топами, майками, футболками чи сорочками. Вони поєднують в собі елегантність та комфорт, тож ви зможете легко додати їх у свій гардероб.

Джинсові шорти

Довгі джинсові шорти ще називають джортами. Вони були модними у 1990-х роках та досі продовжують бути актуальними. Носіть їх зі світлим топом та кросівками для повсякденного образу або римуйте з сорочкою та мюлями для витонченого та бездоганного аутфіту.

Спортивні шорти

Вони є легкими та зручними, тому ідеально пасують для спекотної літньої погоди. Обирайте для себе шорти, роблячи ставку на яскраві кольори, які доповнять будь-які ваші образи. Якщо хочете стриманий look – поповнюйте гардероб шортами чорного кольору.

Шорти з картатим принтом

Такий ретро-принт 1930-х років зараз на піку популярності. Раніше картаті шорти носила Бріджит Бардо в далекому 1959 році, а тепер модниці все частіше додають їх до свого гардероба та поєднують з однотонним верхом.

Не забувайте також про те, що шорти-бермуди є універсальною річчю на літо. Бермуди є комфортними та стильними в спекотну пору, підходять як для повсякденного, так і для ділового стилю, дозволяючи експериментувати з образами. Більше про трендові шорти читайте в нашому матеріалі.