7 кольорів, які роблять образ дорогим: на що треба звернути увагу

Восени важливо звертати увагу не лише на трендове вбрання, взуття й аксесуари, але й на актуальні кольори, адже саме вони будуть формувати наш образ.

Цього сезону в моді будуть соковиті відтінки, а також стримані та елегантні кольори, в яких ви будете дорого виглядати.

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Коричневий

Обирайте цієї осені різноманітні відтінки коричневого – від шоколаду до ірису чи карамелі. Восени цей колір особливо популярний. Найкраще коричневий поєднується з чорним, білим чи сірим кольором.

Ванільний

Теплий відтінок білого також чудово вписується в осінню естетику. Обирайте в цьому кольорі шовкову блузу, штани, светр чи верхній одяг – пальто чи пуховик.

Пісочний

Це теж один із найголовніших кольорів осені. У пісочному відтінку обирайте тренч, пальто, штанні костюми, чоботи, сумку чи головний убір. Також з цим відтінком варто складати базовий гардероб – від гольфу до жакета.

Сірий

Цей колір справді універсальний та легко поєднується з іншими відтінками. Він підходить для всіх та будь-яких випадків. Обирайте для себе будь-яке вбрання в цьому кольорі і ви точно не прогадаєте.

Бордовий

Драматичний бордовий колір нагадує відтінок витриманого червоного вина. У новому сезоні він посів головні позиції в колекціях брендів, тож варто обов’язково звернути на нього увагу.

Оливковий

З вбранням оливкового відтінку легко створити вбрання в класичному та кежуальному стилі. Особливо гарно в оливковому виглядає вбрання з екошкіри чи вовни.

Помаранчевий

Модниці дуже люблять вбрання у помаранчевому відтінку, які відтіняють їхні аутфіти в класичних кольорах.