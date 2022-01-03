Настя Каменських приголомшила образом у золотій сукні з глибоким розрізом: дивовижне фото

Українська співачка Настя Каменських не перестає дивувати шанувальників розкішними новорічними образами. Виконавиця поділилася святковою світлиною в елегантній сукні.

Настя Каменських обожнює стильні сукні, в яких вона неперевершено виглядає. Розкішними аутфітами зірки надихаються тисячі її підписників в інстаграмі. В останньому дописі зірка опублікувала чарівний кадр з Потапом.

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Ймовірно, такий look Настя Каменських обрала для фотосесії зі своїм чоловіком.

Образ Насті Каменських

Артистка одягнула довгу вечірню сукню-бюстьє золотистого кольору з глибоким розрізом на нозі. Плаття з блискітками ефектно підкреслило всі вигини тіла.

Розкішний образ Настя Каменських доповнила мінімалістичними босоніжками. Співачка залишила своє кучеряве волосся розпущеним, а на обличчі зробила макіяж в золотистих тонах.

Поруч з Настею позував Потап. Він одягнув білу базову сорочку та чорний костюм від бренду Andreas Moskin. В коментарях прихильники зазначили, що подружжя виглядає в таких образах просто неймовірно.

"Як же ви красиво виглядаєте! Плаття просто вогонь";

"Найгарніша пара України";

"У мене просто немає слів";

"Яка ви шикарна";

"Голлівудська пара";

"Ви дуже красиві".



Приголомшливий образ Насті Каменських і Потапа / Фото з інстаграму