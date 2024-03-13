Легендарні туфлі та одяг: Наомі Кемпбелл представить виставку вбрання у британському музеї

Музей Вікторії та Альберта, що у Лондоні готує виставку, яка буде присвячена життю та кар’єрі супермоделі 90-х Наомі Кемпбелл. Серед її вбрання, представлене навіть легендарне взуття, в якому модель впала на подіумі.

На виставці буде представлено понад 100 елементів речей з особистого гардероба Наомі Кемпбелл. Виставка "Naomi: in Fashion" про кар’єру моделі, яка триває вже чотири десятиліття.

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За всі роки знаменитість безліч разів на найвідоміших подіумах, знялася в сотнях модних кампаній та працювала з найпрестижнішими дизайнерами та фотографами.

Кар’єра Наомі Кемпбелл почалася в старших класах школи, а через кілька років вона увійшла в історію як перша чорношкіра модель, яка з’явилася на обкладинці французького Vogue у 18-річному віці.

На виставці "Naomi: in Fashion" буде представлене найзнаковіше вбрання моделі: це вбрання прет-а-порте, її знакові речі за часів кар’єри, а також позичене вбрання з архівів дизайнерів.

У музеї Вікторії та Альберта шанувальники Наомі Кемпбелл зможуть побачити корсет у стилі автомобіля Thierry Mugler 1989 року, образ Кемпбелл з останнього шоу Alexander McQueen, рожеве вбрання Valentino, яке вона носила на Met Gala 2019 року.

Поруч з розкішним вбранням представлена синя пара високих туфель на платформі від Vivienne Westwood. Саме у них супермодель впала на подіумі у 1993 році. Виставка відкриється 22 червня 2024 року та буде тривати до 6 квітня 2025 року.

Образ Наомі Кемпбелл

Знаменитість одягнула штанний костюм, який складався з довгого сірого піджака, ніби чоловічий фрак та сірих штанів на високій посадці. Під низ модель одягнула чорну сорочку та довершила аутфіт класичними туфлями-човниками чорного кольору.



Наомі Кемпбелл на виставці у музеї Вікторії та Альберта / Фото Getty Images

Зірка подіумів довершила стильний look витриманий в класичному стилі золотим ланцюжком з кулоном знаку нескінченності та кількома браслетами. Вона вклала волосся в легенькі хвильки та з’явилася перед камерою з чубчиком.