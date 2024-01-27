Litkovska підкорює світ: Наомі Кемпбелл постала на обкладинці Elle з жакетом українського бренду

Березневий номер відомий журнал присвятив карʼєрному та сімейному шляху відомої моделі. Ікона моделінгу позувала для обкладинки у пишній сукні та з піджаком української дизайнерки.

Супермодель Наомі Кемпбелл зʼявилася у березневому номері британського журналу Elle. Новий номер присвячений майже 40-річному шляху першої темношкірої дівчини, яку публікували у найвідоміших модних глянцях. На обкладинці зірка постала з піджаком від української дизайнерки Лілії Літковської

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Образ Наомі Кемпбелл

Ікону подіуму сфотографували у чорній пишній сукні Torisheju. В руках вона тримає вбрання від українського бренду Litkovska з колекції весна-літо — 2024. Жакет KIKIMORA з колекції REBIRTH має цікавий рукав, прикрашений копицею сіна. Це, за словами дизайнерки, символ завмерлої у часі української спадщини.

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Унікальний виріб вперше показали на Паризькому тижні моди у вересні 2023 року.

Ця колекція віддає шану непохитній силі та незламному духу жіночої форми, яка тримається серед жахливих штормів лиха. Втілюючи в собі суть оновлення та трансформації, ця колекція викликає відчуття неземної краси. Це заклик продовжувати жити, навіть коли моменти можуть здаватись завершеними,

– пише про колекцію сам бренд.

Що відомо про бренд Litkovska

Дизайнерка Лілія Літковська з 2009 року створює вбрання для українських знаменитостей, а останнім часом часто шиє одяг для першої леді Олени Зеленської.

Бренд Litkovska злетів швидко – через два роки після заснування він уже потрапив на Тиждень високої моди в Парижі. У 2013 році його включили до списку Vogue Talents, 200 найперспективніших молодих дизайнерів світу, ініційованого італійським виданням Vogue.

У списках прихильниць бренду – світові знаменитості, зокрема, Ріта Ора. Джинси бренду Litkovska носить Наомі Кемпбелл, сукні – Моніка Беллуччі. А нещодавно у вовняних штанах з регульованою посадкою від Litkovska прогулялася співачка Розалія.