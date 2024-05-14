У стилі "потворна краса": Надя Дорофєєва вразила незвичним образом у зйомці для Cosmopolitan

Надя Дорофєєва стала першою зіркою, яка знялась для обкладинки журналу Cosmopolitan після його повернення в Україну. Зірка постала на трьох обкладинках у незвичному образі.

Українська співачка Надя Дорофєєва вже втретє стала cover girl Cosmo. Однак минуло 7 років з її останньої фотосесії для обкладинки глянцю, що нещодавно повернувся в Україну.

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Фотосесія Наді Дорофєєвої

Виконавиця прикрасила одразу три digital-обкладинки. Фотосесія вийшла креативною, незвичною та відвертою. Для неї відштовхувалися від сучасних реалій, тож Надя відобразила багато різних емоцій.

Тут я така, якою ще ніколи ніхто мене не показував: абсолютно незвичний для мене мейк, нова форма брів, інший проділ… Така, на мій погляд, трішечки ugly beauty (потворна краса, – Fashion 24). Цей експеримент захопив мене на знімальному майданчику, і я повністю йому віддалася. Для мене ця зйомка супермодна й суперактуальна,

– зізналась Надя Дорофєєва.

Три digital-обкладинки / Фото Cosmopolitan

Надя Дорофєєва постала у різноманітних образах, починаючи від бежевого топу й сорочки, напівпрозорої коричневої блузки, закінчуючи стильним бомбером, джинсовими шортами, блискучими штанами та мінімалістичною сукнею з розрізами.

Фотосесія Наді Дорофєєвої / Фото Cosmopolitan

Про що співачка розповіла в інтерв'ю

Надя Дорофєєва розповіла виданню про перехід на українську мову, хейт, стосунки з чоловіком та російську музику. Співачка зізналась, що за роки повномасштабної війни вона не стала іншою людиною, але продовжує змінюватися.

Що я зрозуміла? Що не варто старатися бути для всіх хорошою; що не варто зраджувати собі; що музика не поза політикою – це стало для мене надзвичайно болючим відкриттям; що сім'я важливіша за кар’єру; що я вже доросла; а ще – я почала більше цінувати все, що маю,

– поділилась артистка.

Надя Дорофєєва поміркувала про те, чому деякі українці досі прив'язані до російської музики. На її думку, кожна людина сама повинна усвідомити, що це – проблема. Це потрібно пояснювати і доносити, але без агресії.

"Я намагаюся пояснювати, чому це не ок, чому важливо підтримувати українських музикантів. А українським артистам, своєю чергою, потрібно писати класні пісні — адже якщо немає якісного контенту, то люди слухають те, що було, те, що вони пам’ятають, чи (не дай боже) щось нове російське. Тому тут має бути двосторонній підхід", – вважає виконавиця.

Наостанок Надя Дорофєєва висловилась про зміни у собі: вона відчуває себе більш наповненою, розумнішою, зірка відчула, що навчилась відпочивати. Вона також зізналась, що більше не боїться старішати.