Украинская певица Надя Дорофеева уже в третий раз стала cover girl Cosmo. Однако прошло 7 лет с ее последней фотосессии для обложки глянца, который недавно вернулся в Украину.

Интересно В вещах от украинских брендов: Юлия Санина поразила образом на премии BAFTA

Фотосессия Нади Дорофеевой

Исполнительница украсила сразу три digital-обложки. Фотосессия получилась креативной, необычной и откровенной. Для нее отталкивались от современных реалий, поэтому Надя отразила много разных эмоций.

Здесь я такая, какой еще никогда никто меня не показывал: совершенно необычный для меня мейк, новая форма бровей, другой пробор ... Такая, на мой взгляд, немного ugly beauty (уродливая красота, – Fashion 24). Этот эксперимент увлек меня на съемочной площадке, и я полностью ему отдалась. Для меня эта съемка супермодная и суперактуальная,

– призналась Надя Дорофеева.

Три digital-обложки / Фото Cosmopolitan

Надя Дорофеева предстала в различных образах, начиная от бежевого топа и рубашки, полупрозрачной коричневой блузки, заканчивая стильным бомбером, джинсовыми шортами, блестящими брюками и минималистичным платьем с разрезами.

Фотосессия Нади Дорофеевой / Фото Cosmopolitan

О чем певица рассказала в интервью

Надя Дорофеева рассказала изданию о переходе на украинский язык, хейт, отношениях с мужем и русской музыке. Певица призналась, что за годы полномасштабной войны она не стала другим человеком, но продолжает меняться.

Что я поняла? Что не стоит стараться быть для всех хорошей; что не стоит изменять себе; что музыка не вне политики – это стало для меня чрезвычайно болезненным открытием; что семья важнее карьеры; что я уже взрослая; а еще – я начала больше ценить все, что имею,

– поделилась артистка.

Надя Дорофеева поразмышляла о том, почему некоторые украинцы до сих пор привязаны к российской музыке. По ее мнению, каждый человек сам должен осознать, что это – проблема. Это нужно объяснять и доносить, но без агрессии.

"Я стараюсь объяснять, почему это не ок, почему важно поддерживать украинских музыкантов. А украинским артистам, в свою очередь, нужно писать классные песни - ведь если нет качественного контента, то люди слушают то, что было, то, что они помнят, или (не дай бог) что-то новое российское. Поэтому здесь должен быть двусторонний подход", – считает исполнительница.

Напоследок Надя Дорофеева высказалась об изменениях в себе: она чувствует себя более наполненной, умнее, звезда почувствовала, что научилась отдыхать. Она также призналась, что больше не боится стареть.