Названо 5 найпопулярніших сумок весни, які мають бути в кожної дівчини

У кожної дівчини в гардеробі мають бути прикраси та аксесуари, які здатні довершити її образ. Яким би красивим та елегантним не був ваш образ, саме сумки здатні його повноцінно довершити, тому розповідаємо, які варіанти будуть популярними цієї весни.

Весна завжди викликає в нас бажання оновити гардероб. Ті, хто слідкують за модою, завжди хочуть якось перезавантажити свій гардероб, тож це ідеально зробити саме у весняну пору року.

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Однак не всі мають можливість приділити достатньо часу шопінгу та приміркам, тому, якщо дуже хочеться додати щось нове до свого образу – придбайте сумку. Кілька трендових позицій зможуть задовольнити ваші потреби.

Сумка-кошик

Якщо хочете додати образу французької родзинки, доповнюйте аутфіт сумкою-кошиком. Навесні носіть сумку з тренчем, а влітку з білими сукнями.

Замшева сумка

Така сумка зможе довершити всі ваші розкішні образи з пальтом, тренчем чи бомбером. Одягайте її під сукні, штани палаццо та базові образи з джинсами.

Клатч

Весна знаменує собою чимало святкових подій, тому клатчі стануть ідеальним доповненням до сукні чи штанних костюмів. Клатч у 2024 році повернеться в моду, тому обирайте класичний чорний, яскравий червоний чи відтінок металік.

Біла сумка

Попри трендові кольори весни, найсвіжішим завжди буде залишатися білий. Така сумка має преміальний вигляд та зможе швидко оновити ваш аутфіт.

Сумки з верхньою ручкою

Навесні вже зменшується необхідність постійно тримати руки в кишенях, тому у вас є гарна можливість придбати сумку з верхньою ручкою. Такий варіант сумки є трендовим цього сезону.

Цього сезону в моді також буде велика містка сумка (тоут чи шопер), глянцева, плетена, з прозорого матеріалу чи атласна. Як вони виглядають та з чим їх носити – читайте в нашій статті.