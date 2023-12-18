Які шарфи цієї зими найпопулярніші: найкращі варіанти

Без довгого шарфа неможливо собі уявити зимовий гардероб. Він є стильним доповненням до наших образів, адже ми можемо його носити з пуховиком, дублянкою чи шубою. Варто лише обмотати навколо шиї чи залишити висіти вільним на спині.

Модниці також стилізують шарф замість шапки, накидаючи його на голову, тож стилізацій цього елемента гардероба є безліч. Шарф є невід’ємною частиною найстильніших зимових образів, тож розповідаємо, які кольори та моделі є актуальними цього сезону.

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Однотонні шарфи

Такий базовий шарф є поза трендами. Виріб можна стилізувати кожного разу по-новому, створюючи монохромні образи з верхнім одягом, або ж поєднувати з іншим кольором, якщо це буде доцільно та стильно виглядатиме.

Кольорові шарфи

Яскравий шарф здатен додати зимовому образу певної родзинки. Ви можете додати яскравий шарф до стриманого образу або ж додати оптимістичного настрою разом з яскравим пуховиком чи головним убором.

Картаті шарфи

Шарф у клітинку також не виходить з моди та залишається актуальним. Серед класичних відтінків – темно-синій, коричневий, бежевий тощо.

Важливо звернути увагу на довжину. Утримайтеся від коротких шарфів на користь довгим, які є актуальними цього сезону. Обирайте для себе натуральне волокно (бавовну, вовну різних видів), які дозволяють шарфу залишатися м’яким і теплим.

Також ви можете сміливо обирати для себе шарф та шапку одного кольору. Це виглядає красиво і зовсім не по-дитячому. Окрім того, ви можете спробувати поєднати шапку й верхній одяг одного кольру, а шарф – іншого. Повірте, такий образ буде виглядати красиво.