9 головних речей на весну, які мають бути в гардеробі кожної дівчини
Нарешті настала весна, тож можна сміливо відкладати зимові речі в шафі та поповнювати свій гардероб речами для весняного сезону. Що буде в моді цього сезону – читайте в матеріалі.
Попри те, що кожного сезону дизайнери пропонують трендові елементи гардероба, модниці все одно більше схиляються до практичності в одязі, пише 24 канал.
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Навесні однозначно на перший план виходять стандартні речі, які ми одягаємо після настання зими – це пальта, тренчі, кросівки, лофери, бейсболка чи окуляри.
Пальто
Пальто вже давно закріпило за собою статус базового елемента гардероба, без якого ми не можемо собі уявити наш образ навесні. З роками пальто довело свою універсальність та практичність, тож якщо хочете зробити ставку на класику – обирайте річ базових кольорів чи принтів.
Модні речі на весну 2023 / Фото з Pinterest
Тренч
Тренчкот вважається найпопулярнішим верхнім одягом в демісезонний період. Базовий кремовий тренч чудово підійде до джинсів з кросівками чи сукні з чоботами на підборах.
Модні речі на весну 2023 / Фото з Pinterest
Штани карго
Штани з великими накладними кишенями – абсолютний тренд весни. Їх вже носять всі світові модниці, тож мілітарі естетика буде присутня з нами точно у весняно-літньому сезоні. Поєднувати штани можна з чим завгодно, тож не проґавте можливість створити стильні образи завдяки такому цікавому виробу.
Модні речі на весну 2023 / Фото з Pinterest
Довга спідниця
Спідниці довжини максі здобули шалену популярність. Інфлюенсери ще з осені показували на собі чимало аутфітів, а зараз важко знайти модницю, яка б не мала у своєму гардеробі довгої спідниці.
Модні речі на весну 2023 / Фото з Pinterest
Кросівки
Наймоднішими кросівками 2023 року вважаються Adidas Samba. Це взуття не сходить з модних радарів вже кілька місяців. Кросівки зібрали навколо себе чимало шанувальників, тож у своєму гардеробі це взуття має Белла Хадід, Кайя Гербер, Гейлі Бібер та інші.
Модні речі на весну 2023 / Фото з Pinterest
Лофери
Завдяки модним інфлюенсерам, які так люблять носити лофери, це взуття вже набуло культового статусу і навряд чи вийде з моди. Обирайте класичні чорні моделі, які легко поєднуються з будь-яким верхнім одягом – від тренчів до косух чи бомберів.
Модні речі на весну 2023 / Фото з Pinterest
Пов’язка на голову
Цього сезону модні блогерки довершують свої стильні образи пов’язками на голову, які ефектно доповнюють будь-які кежуальні чи спортивні образи. Пов’язка – це чудова прикраса, яка урізноманітнює образ та робить його цікавішим.
Модні речі на весну 2023 / Фото з Pinterest
Бейсболка
Кепка все ще залишається актуальною, тож зверніть увагу на цей головний убір, який вдало доповнить ваші образи з пальто, тренчем чи шкіряною курткою.
Модні речі на весну 2023 / Фото з Pinterest
Окуляри
І хоч окуляри – це річ для захисту очей від сонця, втім цей аксесуар вже давно стали особливою родзинкою та доповненням до fashion-образу.