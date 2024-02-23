Трендові прикраси, які не можна оминути увагою у 2024 році: чим вони особливі

Класичне, базове чи трендове вбрання потребує аксесуарів та прикрас. Без них образи можуть бути прісними та не цікавими.

Прикрасити образ та зробити його ще кращим допоможуть прикраси. Ними навіть варто доповнювати звичайні повсякденні образи. У 2024 році в моді будуть звичні для нас прикраси, а також цікаві вироби, які запропонували відомі дизайнери.

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Особливу любов дизайнери мають до перлин, які вже стали класикою. Також останні кілька років актуальними є моносережки.

Перлини

Сережки чи намиста з перлин завжди додають образу елегантності та вишуканості, а у вечірніх образах стають головним акцентом. У новому сезоні, окрім сережок чи намиста, дизайнери також пропонують одягати каблучки з перлинками.



Трендові прикраси на 2024 рік / Фото Elle

Квіти

Прикраси з квітами будуть в моді увесь 2024 рік. Бренди представили з квітами сукні та блузи, а ювеліри підхопили тренд та представили прикраси з квітковими мотивами. Тепер модними вважаються прикраси на шию з бутонами, золоті брошки та сережки у вигляді квітів.



Трендові прикраси на 2024 рік / Фото Elle

Кафи

Щоб міксувати сережки з чимось цікавим, радимо вам одягнути кафф, який обрамляє все вухо. Така деталь привертає погляди та дуже красиво виглядає в будь-якому образі.



Трендові прикраси на 2024 рік / Фото Elle

Чокери

Цього року в моду повертаються чокери. Доповнюйте свої шиї цікавою прикрасою замість намиста чи ланцюжків. Найпопулярнішими залишаються класичні чокери з оксамиту чи широкі з бісеру.



Трендові прикраси на 2024 рік / Фото Elle

Моносережка

Для урізноманітнення образів – експериментуйте з прикрасами. Оберіть для себе довгу чи об’єму моносережку. Цей аксесуар точно приверне увагу до вашого аутфіту багатьох.



Трендові прикраси на 2024 рік / Фото Elle