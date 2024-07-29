Як виглядають найстильніші сукні літа: добірка стильних образів

Деякі модні видання вже готують нас до осіннього сезону, втім не варто забувати про теплий та сонячний серпень та обирати для себе вбрання на літню пору року. Цього разу говоримо про сукні, без яких неможливо уявити гардероб у спекотну пору року.

Особливе місце цього року посіли сукні в мінімалістичному стилі, в естетиці 90-х років, міні, прозорі, білого кольору, з драпіруванням чи бахромою. Пропонуємо вам розглянути з чим та як саме носити ці плаття.

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Мінімалістичні

Влітку в моді епоха 90-х років та знаковий для того часу мінімалізм. Найбільше дівчатам до душі припали трикотажні сукні. Носити їх можна з кросівками, ніжними балетками чи витонченими босоніжками.

Білий колір

Цей колір заслуговує не меншої уваги, аніж червоний. Білий – це класика, яка ніколи не вийде з моди. Дівчата обирають для себе плаття з виразною фактурою, мереживом та різноманітним декором.

Міні

Плаття довжини міні є досить простими у стилізації. Їх можна носити будь-якого кольору та поєднувати з різноманітним взуттям.

Драпірування

Цього сезону драпірування є доволі актуальним. Спочатку воно з’явилося на подіумі, а потім перенеслося в гардероби модних дівчат. Стилізуйте такі сукні зі слінгбеками, босоніжками чи чоботами.

Бахрома

Найбільше дівчата люблять з такою сукнею складати аутфіти в стилі бохо. Плаття є незамінною складовою пляжного стилю та разом з тим гарно впишеться в міську естетику.

Щодо кольорів, то робіть ставку на базову палітру або відштовхуйтеся від нейтральних чи яскравих відтінків, які однаково пасують в літню пору.