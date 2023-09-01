Тренди осені 2023: стильні приклади, які вам сподобаються

Осінь вже настала, а це означає, що літні сукні та сандалі нам доведеться відкласти та замінити їх на теплі речі. Щоб ваш гардероб виглядав свіжо та сучасно, спробуйте поповнювати його трендовими речами.

Стилістка зазначає, що не варто скуповувати всі трендові речі. Варто лише вибрати зі списку те, що найбільше відповідає вашому настрою та стилю.

До теми Трендові аксесуари на осінь 2023: стильні речі, які ви захочете придбати

Що не менш важливо, якщо ви вдало підберете трендову річ, то вона зможе служити вам базою не один сезон.

Клатчі

Такий аксесуар знову повернувся в моду, тож восени зможете його зустрічати в образах багатьох знаменитостей. Тепер ми будемо носити його не лише зі святковими аутфітами, але й довершувати ними повсякденні образи.



Тренди осені 2023 / Фото інстаграм @stylist.inna

Завужені штани

Не варто думати, що в моду повертається скіні. Щоб урізноманітними гардероб, додайте штани з дещо завуженою штаниною.



Тренди осені 2023 / Фото інстаграм @stylist.inna

Краватка

Елемент чоловічого гардероба цього сезону буде присутнім в багатьох жіночих образах. Варто зазначити, що це досить цікава деталь, тож спробуйте її стилізувати у своїх аутфітах.



Тренди осені 2023 / Фото інстаграм @stylist.inna

Шкіра

Восени в моді будуть сукні зі шкіри чи екошкіри. Обирайте для себе як короткі варіанти, так і плаття довжини міді.



Тренди осені 2023 / Фото інстаграм @stylist.inna

Чоботи на підборах

Чоботи до колін на підборах – чудове взуття, яке довершить елегантні сукні та спідниці з блузами та сорочками. Такі чоботи чудово виглядають з базовими тренчами та пальтами.



Тренди осені 2023 / Фото інстаграм @stylist.inna

Колготи

Восени довершуйте свої образи цікавими колготами. Беріть у всеозброєння кольорові колготи, колготи в сіточку чи ажурні.



Тренди осені 2023 / Фото інстаграм @stylist.inna

Клітинка

Цей принт ніколи не виходить з моди, але особливо в осінній період актуальність на ньому загострюється. Обирайте картаті жакети, спідниці та пальта.



Тренди осені 2023 / Фото інстаграм @stylist.inna

Спідниця до колін

Довжина максі нас все ще не покинула, але обирайте цієї осені спідниці до колін. Саме вони будуть чудово стилізуватися з чоботами на підборах.



Тренди осені 2023 / Фото інстаграм @stylist.inna

Напівприталені пальта

У моді не лише приталені жакети, але й пальта. Робіть ставку на колір та принт, який вам буде пасувати під всі образи.



Тренди осені 2023 / Фото інстаграм @stylist.inna