Мережа шокована виглядом Кендалл Дженнер на весіллі в подруги: занадто відверта сукня

Наприкінці листопада минулого року Кендалл Дженнер і Белла Хадід стали запрошеними дружками на весіллі у своєї подруги Лорен Перез. Нещодавно вона опублікувала світлину з весільної вечірки з Кендалл Дженнер, плаття якої шокувало мережу.

Обоє подружок Кендалл Дженер та Белла Хадід завітали восени на весілля підприємиці та блогерки Лорен Перез. Дівчата зачарували публіку своїми бездоганними однаковими сукнями блакитного кольору.

Читайте також У короткій дублянці та уггах: Тіна Кароль приміряла стильний образ, який можна легко повторити

Шовкові сукні тоді підірвали мережу, і всі прихильники писали, що це просто ідеальні образи для дружок. Церемонія пройшла в Майамі-Біч прямо на пляжі під навісом, тлом для дійства став безкрайній океан.



Весілля Лорен Перез / Фото з інстаграму

Для другої частини весілля Лорен Перез переодягнулася в коротку шовкову сукню від Vivienne Westwood. Разом з нею свої образи поспішили змінити Кендалл і Белла. Та якщо Белла обрала довгу мінімалістичну сукню на бретелях, то представниця клану Кардашян-Дженнер вразила гостей на юдейському весіллі занадто відвертим вибором плаття.

Модель одягнула довгу чорну сукню з розрізами на тілі. Зірка подіумів обрала плаття, яке лише трохи прикриває груди та оголює живіт. Фото з таким відвертим вбранням Лорен виставила нещодавно, як спогад про свій найважливіший день.



Весілля Лорен Перез / Фото з інстаграму

Мережа вмить вибухнула негативними відгуками. Користувачі зазначали, що одягати таку сукню на весілля – це зовсім непристойно, адже всі звертають увагу не на наречену, а на неї.

Лорен Перез відповіла в коментарях, що їй подобається образ Кендалл, і нічого поганого у виборі такої сукні вона не бачить. Кендалл Дженнер у свій захист зазначила, що попросила у нареченої дозволу одягнути скандальну сукню на її весілля.



Весілля Лорен Перез / Фото з інстаграму