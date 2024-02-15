З принцом Гаррі у Канаді: Меган Маркл прогулялася в хутряних черевиках і шапці з помпоном

Королівська пара у День святого Валентина приїхала на гірськолижний курорт, щоб почати річний відлік часу до Ігор Нескорених 2025. Змагання для ветеранів Гаррі заснував у 2014 році.

У День закоханих Принц Гаррі та Меган Маркл відвідали канадський Вістлер. Герцог та герцогиня Сассекські мають триденний захід, присвячений Іграм нескорених – міжнародним спортивним змаганням в паралімпійському стилі.

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Меган прогулювалася по тренувальній базі з чоловіком за руку у затишному зимовому образі.

Вбрання Гаррі і Меган

Американську акторку сфотографували у кремовому стьобаному максіпуховику від Calvin Klein. Під нього вона одягла білий вовняний светр CO і джинси Sorel. Лижні черевики у Меган Маркл були також від Sorel. На офіційному сайті такі коштують 240 доларів. Завершила образ герцогиня чорною шапкою-біні з помпоном від Burberry.

Гаррі обрав чорну куртку, темні джинси, коричневі зимові черевики і сіру шапку.

Ігри нескорених

Invictus Games – це міжнародні мультидисциплінарні змагання колишніх і діючих військовослужбовців, поранених або тих, які отримали інвалідність на службі.

Україна вперше взяла участь у цих змаганнях у 2017 році. Тоді наші спортсмени здобули 14 нагород. У 2018-му на рахунку наших ветеранів було 20 медалей, у 2022 році – 16, а у 2023-му – аж 34.

Під час останніх змагань Гаррі став на коліно біля українського воїна, який втратив обидві ноги. Він також особисто поспілкувався з українською військовою, парамедикинею Юлією "Тайрою" Паєвською.

Інший вихід герцога і герцогині