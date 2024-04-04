Маша Єфросиніна показує з чим носити коричневий костюм: розкішний образ

Телеведуча Маша Єфросиніна постійно демонструє елегантні та вишукані образи. Нещодавно вона завітала на допрем’єрний показ фільму Антона Птушкіна "Ми, наші улюбленці та війна" та одягнула класичне вбрання.

Єфросиніна продемонструвала на собі вбрання, яке буде актуальним завжди, бо ці базові речі ніколи не виходять з моди. Дизайнери з року в рік створюють колекції з костюмами, постійно їх вдосконалюючи.

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Образ Маші Єфросиніної

На своєму прикладі Маша Єфросиніна показала, як можна стильно виглядати в штанному костюмі. Вона обрала для себе речі від українського бренду Lé charmie. Її вбрання складалося з темно-коричневого жакета, штанів та корсету з ґудзиками.

Такий костюм-трійка вже був популярним влітку, лише замість корсетів всі носили жилетки. Втім телеведуча показує, як можна дещо змінити вже звичну для нас комбінацію у вигляді жилетки на цікавішу та стильнішу річ – корсет.

До образу знаменитість підібрала чорну шкіряну сумку від бренду Saint Laurent з золотими буквами, яка коштує приблизно 100 тисяч гривень.

Телеведуча розпустила волосся, зробила ніжний макіяж та лише довершила аутфіт золотистими прикрасами на шиї.



Стильний образ Маші Єфросиніної / Фото з інстаграму Jet Setter

Зазначимо, що всі відтінки коричневого вважаються базовими. Окрім того, такий темно-шоколадний відтінок вбрання, як у Маші Єфросиніної виглядає дорого та благородно. Штанний костюм можна носити незалежно від сезону, бо він однаково пасує під верхній одяг з чоботами чи під кросівки й пальто навесні.