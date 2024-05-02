Маша Єфросиніна одягнула бомбер за 55 тисяч гривень: ефектний вихід

Телеведуча та журналістка Маша Єфросиніна поділилася з прихильниками новим образом. Знаменитість опублікувала відеоролик, на якому позувала у бомбері від українського бренду.

Маша Єфросиніна завжди красиво одягається та любить виглядати стильно й модно. Вона до найменших деталей продумує свої образи та часто обирає речі від українських брендів.

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У своєму нещодавньому відеоролику телеведуча приміряла вбрання у базових кольорах та продемонструвала свій бездоганний смак.

Образ Маші Єфросиніної

Журналістка склала образ на основі коричневого замшевого бомбера та білих штанів. Верхній одяг вона обрала від українського дизайнера Артура Кулаковського. Цей бомбер незвичайний, адже створений так, щоб носити у двох варіантах – з рукавами або без них, як жилет. Бомбер зі шкіри коштує на сайті бренду понад 55 тисяч гривень.

Свій look Маша Єфросиніна поєднала з білими штанами кльош, які ідеально пасують до коричневого верху. На відеоролику телеведуча гуляє вулицями Києва та демонструє свій стильний образ. Вона розпустила волосся, зробила нюдовий макіяж та доповнила вихід коричневими сонцезахисними окулярами.

Прихильники телеведучої вже засипали її в коментарях приємними словами та зазначили, що вона неймовірно виглядає.

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