Здається, Марго Роббі вирішила продемонструвати всім на Оскарі завершення лялькового стилю, з яким її асоціювали останніх пів року. Знаменитість вразила всіх вибором свого вбрання, оскільки з’явилася в стриманій сукні класичного кольору.

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Образ Марго Роббі

Знаменита виконавиця з’явилася на червоній доріжці у лаконічній сукні-бюстьє чорного кольору з лелітками від бренду Versace. Сукня була оздоблена кількома нашаруваннями тканини на талії. Скромне плаття не мало глибокого розміру в зоні декольте.

До такого ніжного образу, який створила для неї Донателла Версаче, акторка лише одягнула масивний золотистий браслет та персні. Шию білявка не довершувала жодними коштовними кольє, а волосся стилісти лише випрямили та вклали в ледь помітні хвильки.



Марго Роббі з'явилася на Оскарі в чорній сукні / Фото Getty Images

Марго Роббі в образах "Барбі"

Тривалий час акторка виходила на світські події у вбранні, яке у всіх асоціювалося з сукнями ляльок "Барбі". Марго Роббі та її стиліст Ендрю Мукамал використовували кожну можливість, щоб нагадати всім про головну роль Марго у фільмі "Барбі".

Вбранню акторки навіть присвятили цілу книгу. Та, вочевидь, знаменитість вирішила відійти від образу білявки в рожевому вбранні та своїм виходом продемонструвати завершення епохальних образів у стилі "Барбі".