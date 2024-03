У ніч на 11 березня у Лос-Анджелесі пройшла 96-та церемонія вручення нагород Оскар. Це найвидатніша та найважливіша премія в кінематографі.

Наймолодшою дворазовою володаркою премії Оскар стала 22-річна Біллі Айліш. Співачка виграла статуетку за найкращу оригінальну пісню "What Was I Made For?" до фільму "Барбі". У 2022 році вона також отримала Оскар у цій категорії з піснею "No Time To Die".

Образ Біллі Айліш

Знаменитість вийшла на червону доріжку у білій сорочці та чорному жакеті. На низ вона одягнула твідову картату спідницю нижче колін та поєднала аутфіт в стилі вишуканого вайбу Chanel з чорними лакованими туфлями Мері Джейн, які одягнула під білі шкарпетки.

Біллі довершила свій святковий вихід сумочкою в принт гусячої лапки та постала перед камерами з ніжним макіяжем та укладкою з легкими кучерями.

Образ співачки відрізнявся від аутфітів багатьох завдяки стилізуванню сорочки й спідниці. Для таких важливих подій зірки обирають помпезні сукні та кутюрні плаття, втім Біллі Айліш вирішила бути особливою.

Чимало прихильників звернули увагу на значок, який був прикріплений до жакета виконавиці. Контур руки з сердечком на червоному тлі – це заклик до припинення вогню у війні Ізраїлю та ХАМАС. Майже пів тисячі зірок приєдналися до групи Artists4Ceasefire, яка наприкінці восени 2023 року опублікувала лист до Конгресу США та президента Джо Байдена закликати до негайного припинення вогню в Газі та Ізраїлі.



Стильний образ Біллі Айліш / Фото Getty Images

Увесь зірковий бомонд, який зібрався в театрі "Долбі" та хизувався розкішним вбранням на червоній доріжці дивіться у нашому матеріалі.