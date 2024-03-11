Кажется, Марго Робби решила продемонстрировать всем на Оскаре завершение кукольного стиля, с которым ее ассоциировали последних полгода. Знаменитость поразила всех выбором своего наряда, поскольку появилась в сдержанном платье классического цвета.

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Образ Марго Робби

Знаменитая исполнительница появилась на красной дорожке в лаконичном платье-бюстье черного цвета с пайетками от бренда Versace. Платье было украшено несколькими наслоениями ткани на талии. Скромное платье не имело глубокого размера в зоне декольте.

К такому нежному образу, который создала для нее Донателла Версаче, актриса только надела массивный золотистый браслет и кольца. Шею блондинка не довершала никакими ценными колье, а волосы стилисты лишь выпрямили и уложили в едва заметные волны.



Марго Робби появилась на Оскаре в черном платье / Фото Getty Images

Марго Робби в образах "Барби"

Долгое время актриса выходила на светские события в наряде, который у всех ассоциировался с платьями кукол "Барби". Марго Робби и ее стилист Эндрю Мукамал использовали каждую возможность, чтобы напомнить всем о главной роли Марго в фильме "Барби".

Наряду актрисы даже посвятили целую книгу. И, очевидно, знаменитость решила отойти от образа блондинки в розовом наряде и своим выходом продемонстрировать завершение эпохальных образов в стиле "Барби".