Мама Ілона Маска обожнює українське вбрання: вона одягнула костюм від бренду Marianna Senchina

Знаменита модель, дієтологиня та матір Ілона Маска не перестає дивувати українських прихильників вибором свого вбрання. Знаменитість вчергове приміряла на собі речі від українського бренду.

73-річна Мей Маск одягнула костюм від талановитої української дизайнерки на Тижні моди в Парижі.

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Знаменита письменниця та дієтологиня придбала для себе костюм-трійку з колекції осінь – зима 2021/22. Білявка обрала вбрання від українського бренду Marianna Senchina.

Мей Маск приміряла для популярної світської події костюм з сіро-блакитої вовни. Подовжений жакет виглядає по-особливому ефектно завдяки гіпертрофованій лінії плеча. Костюм довершує жилетка та штани на кант на високій посадці.

Стилістка зіркової матусі Джулія Перрі доповнила образ Мей блідо-червоним шарфом та бордовою сумкою-сідлом від Dior. Розкішна модель одягнула замшеві чоботи на підборах. Як завжди, образ знаменитості доповнювала елегантна зачіска та насичений макіяж.



Образ Мей Маск в костюмі від українського бренду / Фото з Cosmopolitan



Ліворуч на фото – костюм, який обрала Мей Маск / Фото з сайту Marianna Senchina

У яких українських вбраннях з’являлася Мей Маск

На відпочинку у Швейцарії Мей Маск одягнула пуховик українського бренду IENKI IENKI та балаклаву від бренду BEVZA;

Мей Маск знялася для обкладинки глянцю Vogue Czechoslovakiа у віртуальному одязі бренду Dress-X, який створили українки;

У Києві Мей Маск одягнула синю сукню від бренду Nadya Dzyak.