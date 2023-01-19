Мадонна перейшла межу дозволеного та знялася в образі Діви Марії та Ісуса Христа: вражаючі кадри
Джерело:Vanity Fair
64-річна американська співачка Мадонна з’явилася на обкладинці Vanity Fair в честь свого 40-річчя кар’єри та нового світового турне. Для видання виконавиця знялася в образі Діви Марії.
У честь 40-річчя своєї кар’єри Мадонна підготувала для прихильників грандіозну появу на італійській обкладинці видання Vanity Fair. З нагоди цієї ювілейної дати зірка влаштовує великий тур з її легендарними хітами. Тур офіційно розпочнеться 15 липня у Ванкувері, що в Канаді. Також шанувальники побачать документальний фільм про її життя.
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Для італійського видання Мадонна не побоялася знятися у провокаційній фотосесії, яка ображає почуття вірян. Співачка повторила на фотосесії картину Леонардо да Вінчі, знялася в образі Фріди Кало, в образі Ісуса та постала на обкладинці в образі Богоматері.
Фотосесі поп-діви, яка обігрує релігійні мотиви зняв дует італійських фотографів – Луїджі Мурену та Янго Хензі.
На обкладинці видання Мадонна позує в образі Діви Марії, яка плаче і тримає в руках серце, що проткнуте мечами.
Провокаційна фотосесія Мадонни / Фото з Vanity Fair
Співачка також відтворила картину "Таємна вечеря" та постала в образі Ісуса Христа, провокаційно ставши на стіл. Її оточували дванадцять дівчат. Поп-діва поділилася своїми враженнями від нової фотосесії на релігійну тему.
"На Таємній вечорі з'являються Ісус та його учні, всі чоловіки, тому я подумала, що було б цікаво все перевернути і наповнити Ісуса жіночою енергією в оточенні учениць. Мені сподобалася ідея пограти з цією суперечністю, яка насправді такою не є ", – розповіла Мадонна.
Провокаційна фотосесія Мадонни / Фото з Vanity Fair
Провокаційна фотосесія Мадонни / Фото з Vanity Fair
Окрім того, співачка приміряла образ мексиканської художниці Фріди Кало, одягнувши обтислий корсет, її фірмовий обруч із квітами, та довершила look довгим ланцюжком з хрестом.
Провокаційна фотосесія Мадонни / Фото з Vanity Fair
У мережі така фотосесія та обкладинка вже піддалася жорсткій критиці з боку віруючих людей. Прихильники Мадонни зазначили, що вона перейшла тонку межу, і робити світлини з хрестом поміж ніг – це табу.
- "Співачка Мадонна не має нічого спільного з Марією, матір’ю Ісуса, і асоціація є жахливою та образливою. Погано та просто обурливо";
- "Це блюзнірство!...Вони могли б обійтися без посилань на релігію";
- "Бачити таке – надзвичайно огидно";
- "Ці образи є образливими. У них немає нічого художнього. Мені шкода, що ти глянець опустився до такого рівня".