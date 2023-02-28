Модель розірвала комбінезон Prada вартістю 80 тисяч гривень та створила кілька речей: відео

Модель Мадлен Уайт на Міланському Тижні моди вдалася до модної авантюри та розірвала комбінезон від Prada, який коштує понад 2 тисячі доларів.

Молодь дуже любить вирізнятися серед інших та епатувати своїми аутфітами, тож модель Мадлен Уайт вдалася до модного трюку та у відеоролику в Tik Tok показала своїм прихильникам, як перетворити сірий комбінезон у кілька стильних речей.

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На модний показ Prada Мадлен пішла в наборі із трьох елементів гардероба. Дівчина на камеру розрізала ножицями комбінезон та створила вкорочену сорочку, мініспідниці та гетри.

Варто зазначити, що саме такі речі з’явилися в колекції Miu Miu в попередньому сезоні. Міучча Прада розпіарила мініспідниці, які носили й досі носять всі інфлюенсери та вкорочену сорочку з необробленими краями.

За кілька днів ролик Мадлен Уайт зібрав понад 3 мільйони переглядів. 27-річна інфлюенсерка з Лос-Анджелеса отримала на свою витівку неоднозначну реакцію. Частина користувачів зазначила, що з такої банальної та утилітарної речі вона створила по-справжньому ефектний образ, інші ж написали, що нищити брендову річ заради такої витівки – всього лише бажання зібрати якнайбільше вподобань та переглядів.

Створивши 3 речі з комбінезона, модель одягнула під низ сріблясте бра від Prada, доповнила спідницю поясом у відтінку металік та одягнула чорне взуття у стилі Мері Джейн.

Модель має у Tik Tok 4 мільйони підписників, втім також веде свою сторінку в інстаграмі, за блогом якої стежить майже мільйон прихильників. Адаптацію комбінезона під новий образ та фото з показу Мадлен опублікувала у своєму інстаграмі.