Як одягаються британки: 5 стильних літніх образів

У світі моди всі вміють чітко відрізняти один від одного французький, італійський чи британський стиль. Жителі туманного Альбіону окрім улюбленої класики та аристократизму, віддають перевагу зручному та практичному одягу.

Британки люблять почувати себе в одязі комфортно, пише 24 Канал. Вони обожнюють класичні речі та вдало поєднують їх з трендовими елементами гардероба.

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Вишукані британки для стриманого стилю обирають вбрання, яке входить в літню капсулу та не виходить з тенденцій. Таким чином вони отримують вдалий аутфіт, який за стилем може позмагатися з іконами моди – француженками.

Мешканка Лондона Лів Блеквелл дуже любить моду та постійно приміряє на собі нові аутфіти. Білявка вирішила поділитися цікавими образами зі своїми прихильниками, тож показала, що одягають влітку британки.

Спідниця максі + кардиган

Лондон любить часто дощити, тож жителям варто завжди думати про образ, в якому буде зручно не лише в сонячну погоду, але й дощ. До шовкової максі спідниці чорного кольор Лів додала короткий молочний кардиган і трендові вінтажні кросівки Adidas Samba.



Модні образи британки / Фото з Instagram

Бретонка + білі штани

Смугастий чорно-білий лонгслів Лів Блеквелл стилізувала в парі з білими штанами та модними замшевими біркенштоками. Аутфіт довершила солом’яна сумка.



Модні образи британки / Фото з Instagram

Жакет + балетки

Щоб створити класичний аутфіт, одягніть білу футболку з чорним жакетом та поєднайте її з кремовими штанами, балетками та чорною сумкою.



Модні образи британки / Фото з Instagram

Жакет + джинси

Для створення кежуального британського образу одягніть топ, джинси на високій посадці, білосніжні кросівки та сірий жакет. В тон до нього підберіть сумку у відтінку металік, який зараз дуже популярний.



Модні образи британки / Фото з Instagram

Жилетка + кеди

Жоден літній образ цього сезону не обходиться без жилеток. Поєднуйте її з чорними штанами, кедами та красивою сумкою.



Модні образи британки / Фото з Instagram