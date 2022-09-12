Лінда Євангеліста вперше вийшла на подіум після невдалої операції

Відома модель 90-х Лінда Євангеліста вперше за довгий період вийшла на подіум. Вона з’явилася на показі Fendi, що влаштоване на честь 25-річчя сумки Baguette у Нью-Йорку.

Невдала операція Лінди Євангелісти

Лінда Євангеліста входила у культову п’ятірку супермоделей та була однією з найзатребуваніших зірок 90-х років. Вона співпрацювала з величезною кількістю брендів та брала участь у найвідоміших рекламних кампаніях.

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Після піку популярності та народження дитини, модель вирішила зробити косметологічну процедуру CoolSculpting (кріоліполіз), однак через ускладнення процедура змінила її до невпізнання. Ефект виявився протилежним, тому у Лінди розвинулася парадоксальна жирова гіперплазія, а її обличчя залишилося понівеченим та деформованим.

Лінда Євангеліста впродовж шести років майже не з’являлася на людях і лише минулого року вирішила розповісти всім правду. Відомо, що вона отримала 50 мільйонів доларів моральної компенсації за невдалу процедуру.

За останній період знаменитість не лише стала обличчям рекламної кампанії Fend та знялася для обкладинки британського Vogue, але й вийшла на подіум.

Показ Лінди Євангелісти

57-річна зірка подіумів Лінда Євангеліста тріумфільно повернулася на подіум в рамках Тижня моди у Нью-Йорку. 9 вересня у залі Hammerstein Ballroom на Манхеттені знаменитість вперше з’явилася на подіумі за останні 15 років. Востаннє модель виходила на подіум у 2007 році під час показу бренду Christian Dior.

Зірка закрила показ у бірюзовому плащі довжини максі з довгими рукавами. Образ канадської моделі доповнювали світлі рукавички та кремова сумка-багет з квітами.

Колекція стала колаборацією креативного директора Fendi Кіма Джонса з Марком Джейкобсом та Tiffany & Co. Саме тому Лінду одягнули у вбрання фірмового кольору ювелірного дому.



Лінда Євангеліста на показі Fendi / Фото з Vogue



Лінда Євангеліста на показі Fendi / Фото з Vogue

Глядачі зустріли легенду бурхливими оваціями. Поява Лінди Євангелісти знаменує її повернення до професії та прийняття себе після невдалої косметологічної процедури.

На показі в перших рядах сиділа Кім Кардашян, Сара Джессіка Паркер та Кейт Мосс.