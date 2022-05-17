Лілія Літковська закликала врятувати Маріуполь та "Азовсталь" на показі у Лондоні: щемливе фото

Українська дизайнерка Лілія Літковська 16 травня показала у Лондоні свою нову колекцію. Модельєрка сколихнула увесь подіум наприкінці показу, оскільки вийшла із плакатом "Help Mariupol, Azovstal now".

У березня Лілія Літковська переїхала зі своєю командою до Львова. Дизайнерка відновила виробництво та почала активно відшивати нову колекцію. Раніше модельєрка зазначала, що частина коштів від продажу піде на допомогу українським біженцям.

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Показ колекції Лілії Літковської у Лондоні

Показ нової колекції української дизайнерки пройшов у рамках Kornit Fashion Week у Лондоні. Лілія Літковська презентувала образи з жовтими пов’язками на руці, які носять українські військові. У її колекції представлені балаклави та жилети, що схожі до бронежелетів, які захищають наших воїнів на фронті.

Наприкінці показу Лілія Літковська вийшла на подіум з плакатом, що був розфарбований в синьо-жовтих кольорах. На ньому був надпис "Help Mariupol, Azovstal now".

Дизайнерка вийшла під пісню "Stefania" гурту Kalush Orchestra, який виборов перемогу на Євробаченні в Турині. Попри дискваліфікацію фронтмен гурту не побоявся сказати на багатомільйонну аудиторію про Маріуполь та Азовсталь.

Після виходу Лілії Літковської усі модні інфлюенсери, стилісти, фешн-експерти та гості показу встали та почали аплодувати. Модельєрка не стримувала сліз. Зараз всі знаменитості та люди боряться за порятунок військових та цивільних з Азовсталі.

Учора ввечері, 16 травня, 53 важкопоранених військовослужбовців вдалося евакуювати з "Азовсталі", й доставити до медичного закладу у Новоазовську. Ще 211 захисників були евакуйовані до Оленівки – їх мають повернути на підконтрольну Україні територію через процедуру обміну. Втім у "Азовсталі" досі залишаються українські військові.

Показ брендів на підтримку України

Ще на початку березня, дизайнер Демна Гвасалія, який підтримує Україну, присвятив показ нашій країні. Він також став біженцем під час російсько-грузинської війни, тому дуже добре розуміє увесь біль українців.

Перед показом на всіх кріслах гостей чекали футболки синьо-жовтого кольору, що розфарбовані в кольори національного прапора. Перед початком шоу організатори зачитали вірш Олександра Олеся "Живи Україно, живи для краси".

Наприкінці березня Жан Гріцфельд розпочав показ своєї колекції у Берліні зі звуку сирен. На вбрання Жан наніс патріотичні слова, серед яких є мова, свідомість, Україна, нове життя, сміливість, щастя, свобода, єдність та слово паляниця, за допомогою якого визначають російських диверсантів.