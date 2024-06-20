Королева Летиція здійснила вишуканий вихід у світ з доньками та чоловіком: чарівне фото

Король та королева Іспанії здійснили світський вихід у красивому вбранні. Філіп VI та Летиція часто потрапляють на знімки фотографів зі своїми доньками, тож нещодавно знову з’явилися разом з ними.

Іспанська королівська сім’я разом відсвяткувала 10-ту річницю коронації Філіпа VI, пише Fashion 24. У 2014 році він сів на престол після батька Хуанха Карлоса. Як завжди, Її Величність Летиція та король мали елегантний вигляд. Красиві аутфіти продемонстрували й доньки королівського подружжя – принцеси Леонор та Софія.

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Образ королеви Летиції та її сім’ї

У королівському палаці в Мадриді королева Летиція постала перед всіма в ніжному блакитному образі. Вона одягнула шовкову блузу з асиметрією рукавів, яку доповнила атласною спідницею довжини міді світлішого відтінку, яка була також оздоблена асиметричною вставкою тканини.

Її Величність любить поставати перед камерою в зручному взутті без підборів, тож цього разу обрала для себе сандалі на пласкій підошві. Елегантний ансамбль вбрання королева Летиція довершила випрямленим, розпущеним волоссям та звисаючими кришталевими сережками.

Король Філіп VI був одягнений в чорний костюм, білу сорочку та фіолетову краватку. 18-річна принцеса Леонор обрала червоний топ та костюм, що складався з жакета й штанів палаццо, а от 17-річна Софія постала у чорних штанах та футболці без рукавів з наплечниками.



Іспанська королівська родина / Фото Getty Images

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