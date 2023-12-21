Леся Нікітюк захопила ідеальним образом у сукні та бантику: ефектні фото

Телеведуча Леся Нікітюк потішила своїх прихильників новими світлинами. Білявка опублікувала свій новий образ у сукні біля новорічної ялинки.

Якщо ви ще думаєте над тим, в якому образі зустріти Новий рік, то придивіться до аутфіту Леся Нікітюк. Телеведуча зробила фото біля ялинки у короткій сукні на бретельках з чорно-білою клітинкою. Такий принт називається віші, він завжди актуальний та не виходить з моди.

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Сукня Лесі підкреслює талію, адже зав’язується ззаді чорними стрічками, а ліф підкреслив зону декольте. Свій образ знаменитість доповнила чорними колготками та аксесуаром. Вона одягнула годинник у вигляді браслета.

А от образ довершувала миловидна зачіска. Леся Нікітюк вклала волосся у легенькі хвильки та прикріпила передні пасма ззаді чорним велюровим бантиком. У період свят такий аксесуар для волосся завжди додає святковості.

Телеведуча вміє красиво та стильно одягатися, тож не дивно, що новий образ сподобався її багатомільйонній аудиторії. За інстаграм-сторінкою знаменитості стежить понад 4 мільйони прихильників, тож вони засипали її приємними коментарями:

"Леся, ти неймовірна";

"Цариця, красуня, богиня, справжня зірка";

"Леся ти в любому образі шикарна,я тебе дуже люблю";

"Неперевершена";

"Леся Iванiвна, вы як завжди дивовижна".

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