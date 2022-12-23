Леся Нікітюк одягнула наймоднішу панаму зими: як виглядає стильний головний убір
Джерело:інстаграм Лесі Нікітюк
Українська телеведуча Леся Нікітюк продемонструвала своїм прихильникам у мережі новий look. Дівчина приміряла комфортне вбрання, яке доповнила трендовим головним убором.
Хутряна панама різко увірвалася в тренди. Зараз головний аксесуар різних форм та кольорів є у всіх світових модниць.
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У своєму гардеробі хутряні панами різних кольорів має акторка Меган Фокс, співачка Ріанна, модель Белла Хадід та Емілі Ратажковскі.
Леся Нікітюк слідкує за трендами, тож і собі приміряла стильний головний убір. Знаменитість позувала перед камерою у класичних блакитних джинсах та світшоті. В тон до аутфіту телеведуча підібрала пухнасту блакитну панаму, яка їй надзвичайно личить.
Зірка телешоу доповнила свій look блакитною сумкою з перлин, яка лежала поруч у машині.
Поєднувати таку трендову річ сезону можна з будь-яким вбранням. Ефектно річ виглядає у монохромному образі, який відтворила Леся Нікітюк. Також панама чудово поєднується з пуховиками, дублянками, шубами та утепленими пальтами.
Якщо ви хочете додати своєму образу трохи екстравагантності, обирайте об’ємні панами яскравих кольрів. У них ви точно не залишитеся непоміченими. Fashion 24 зібрав кілька образів знаменитостей у хутряних панамих, щоб ви ретельніше ознайомилися із зимовим трендом, який не втрачатиме популярності до кінця сезону.
Стильні панами знаменитостей / Фото з Instagram
Стильні панами знаменитостей / Фото з Instagram
Стильні панами знаменитостей / Фото з Instagram
Стильні панами знаменитостей / Фото з Instagram
Стильні панами знаменитостей / Фото з Instagram
Стильні панами знаменитостей / Фото з Instagram