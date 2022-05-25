Львівський блогер та телеведучий Леонід Мартинчик завдяки своєму майстер-класу зібрав понад 300 тисяч гривень на потреби української армії.

Інфлуенсер, стиліст, телеведучий, поет та популярний інстаблогер Леонід Мартинчик нещодавно провів майстер-клас "Генокод українців: від традиції – до необхідності".

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На благодійному майстер-класі Леонід Мартинчик більше розповів про наш національний одяг, про його цінність та актуальність. Лекція була спрямована на те, аби спільним зусиллям зі слухачами та слухачками майстер-класу зібрати кошти для захисників нашої держави.



Леонід Мартинчик зібрав понад 300 тисяч гривень на потреби ЗСУ

Загалом блогер зібрав 306 тисяч гривень. Леонід зазначає, що кошти продовжують надходити, оскільки чимало людей купують його майстер-клас у записі. Оскільки кошти надійшли на офіційну картку ФОП, Леоніду доведеться з цієї суми ще оплатити державі податки, які теж йдуть на розвиток країни.

"Найближчими днями усі зібрані нами кошти будуть перераховані на офіційні організації, які займаються закупівлею техніки, одягу та всього необхідного для ЗСУ зі всіма документами та нашим контролем. Буду поступово вам звітувати. Сума велика, тому ми її рівномірно розподілимо на різні потреби", – зазначив Леонід в інстаграм-сторіс.



Леонід Мартинчик повідомив про зібрану суму / Фото з інстаграм-сторіс

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