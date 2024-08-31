Леоні Ганне добре знається на моді, тож постійно приміряє на собі розкішні вбрання. На другий день Венеційського кінофестивалю, блогерка обрала розкішне плаття, в якому мала неперевершений вигляд.

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Леоні Ганне в сукні від бренду Milla Nova

Іфнлюенсерка обрала для себе на фестиваль плаття від українського бренду Milla Nova. Леоні вже чимало разів приміряла на собі сукню саме від цієї марки. Цього разу вона одягнула плаття, яке складалося з корсета та пишної плісированої спідниці зі шлейфом, який складався з квіткових воланів.

Також плаття мало накидку, яка спала з шиї та тягнулася до низу наче фата. Блогерка зробила красиву мінімалістичну зачіску, а образ доповнила прикрасами від коштовного ювелірного бренду Chopard. Вона приміряла дорогоцінне кольє, сережки та браслет.

Нагадаємо, що зовсім нещодавно Леоні Ганне одягнула рожеву сукню у стилі сліп з чашечками-ракушками на дрібних зав’язках від українського бренду Anna October. А кілька днів тому німецька блогерка-мільйонниця створила колекцію з українським брендом SANTA. Колекція складається з 12 образів, у яких вбачаються знакові риси речей SANTA та вподобань інфлюенсерки.