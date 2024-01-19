Лана любить брати участь у різноманітних зйомках та кампейнах. Окрім музики вона також закохана в моду, тож минулого року навіть була музою Gucci. Вже на початку 2024 року вона потішила фанів співпрацею з Кім Кардашян та її дітищем – SKIMS. Остання постійно пробує залучати до свого бренду різноманітних зірок – від акторок до співачок.

Читайте також Джулія Робертс підкорила мережу молодим виглядом у зйомці для Vogue: вражаючі фото

Нова зірка святкової колекції постала перед камерою фотографів у різноманітному вбранні. Лана презентувала білизну, одяг для відпочинку та комплекти для сну.

Вона позувала у величезній коробці у вигляді серця з блакитного шовку. Її образ складався з боді того ж кольору та довгих рукавичок. Також вона одягнула рожевий пеньюар з рукавицями та позувала для кадру в оточенні білих кішок.

Окрім того, Лана вразила образом, який підходить для похорону. Вона одягнула довгий чорний пеньюар з мереживом, доповнивши аутфіт чорною фатою та чоботами на підборах. Її драматичний образ навіть довершувала "пробита" стріла в серці.

Щоб побачити більше фото, гортайте праворуч

Лана Дель Рей та Кім знайомі вже багато років. Виявляється, співачка виступала на передвесільному святі Кім Кардашян та Каньє Веста.