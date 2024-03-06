Крістен Стюарт вийшла на червону доріжку в речах від українського бренду Better: ефектне фото

Акторка Крістен Стюарт здивувала всіх появою в речах українського бренду. В дещо провокаційному образі знаменитість з’явилася на прем’єрі фільму "Любов, брехня та кровопролиття" у вбранні від Юлії Пеліпас.

Американська акторка вже тривалий період є амбасадоркою бренду Chanel, якому властива стриманість та елегантність, пише Fashion 24. Та попри це Крістен Стюарт любить вражати бунтарськими образами. На червону доріжку знаменитість вийшла відвертому, але дуже особливому вбранні.

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Образ Крістен Стюарт

Акторка обрала для світської події вбрання від українського бренду Better. Крістен одягнула чорний боді з тонкими бретелями. Виріб прикривав груди, але майже оголював все тіло. На низ акторка одягнула чорні капронові колготки та туфлі-човники на підборах від Chanel.

Зверху Стюарт одягнула чорний жакет з підкоченими атласними рукавами також від нашого бренду Better. Його заснувала колишня fashion-директорка глянцю Vogue Ukraine Юлія Пеліпас у 2020 році.

Образ акторки вийшов дещо провокативним, втім він Крістен неймовірно личив, тож у такому аутфіті знаменитість виглядала досить гармонійно.



Ефектний вихід Крістен Стюарт / Фото Getty Images

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