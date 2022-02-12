Королева стилю: Меган Фокс з’явилася у шкіряному образі від дизайнерки зі Львова Мері Фуртас

Популярна акторка Меган Фокс не перестає дивувати фанатів бездоганними образами. На фестиваль Bud Light Super Bowl зірка одягнула аутфіт з веганської шкіри від бренду CULTNAKED.

Лише цього тижня дві світові знаменитості одягнули вбрання від українських брендів. Адель з'явилася на премії BRIT Awards в сукні від українського бренду Marianna Senchina, американська модель Жасмін Тукс обрала топ та штани від бренду CULTNAKED, а вже 11 лютого розкішний виріб у фіолетовому кольорі від дизайнерки Мері Фуртас приміряла Меган Фокс.

Читайте також Ірина Шейк одягнула разом шкіряні штани та спідницю: вражаючий аутфіт

Меган Фокс серед багатьох знаменитостей та модних інфлюенсерів вже давно стала іконою стилю. Зірка співпрацює зі стилісткою Мейв Рейлі, яка обирає для акторки просто бездоганні образи, від яких неможливо відвести погляд.

35-річна зірка "Трансформерів" напередодні супроводжувала свого нареченого Колсона Бейкера зі сценічним іменем Machine Gun Kelly на музичному фестивалі Bud Light Super Bowl у Лос-Анджелесі. Своїм виходом у стильному образі красуня справила фурор.

Образ Меган Фокс

Американка Меган Фокс одягнула шкіряний топ-бандо і штани на високій посадці фіолетового кольору. Набір PURPLE KILLA виконаний з веганської шкіри від бренду CULTNAKED. Акторка обожнює підбори, тож вчергове довершила look босоніжками на високій платформі золотистого відтінку.

Зірка доповнила образ об’ємним клатчем у принт зебри. Брюнетка розпустила волосся та зробила насичений макіяж в улюблених коричневих тонах.



Розкішний образ Меган Фокс / Фото з інстаграму



Розкішний образ Меган Фокс / Фото з інстаграму