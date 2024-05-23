Коричневі спідниці – хіт літа: як виглядають найпопулярніші варіанти

Всі ми звикли носити спідниці чорних чи білих кольорів, втім варто звернути на інший колір, до прикладу, коричневий. Модні експерти кажуть, що саме такі спідниці стануть одними з фаворитів сезону.

Літня пора року зазвичай спостерігається збільшеною концентрацією колірної палітри, однак на заміну життєрадісному кольору прийшов найнесподіваніший коричневий тон.

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Він став улюбленим кольором не лише дизайнерів, але й знаменитостей та streetstyle-зірок, тому розповідаємо, які ж коричневі спідниці обрати цього сезону.

Драпірована спідниця

Спідниця міді з розрізом збоку та драпірованими деталями на талії здатна вдосконалити будь-який образ. Поєднуйте з прозорими топами чи блузами, які стануть чуттєвим та витонченим доповненням.



Трендові спідниці на літо 2024 / Фото Vogue

Асиметрична спідниця

Фахівці кажуть, що якби існував ідеальний дизайн спідниці на літню пору, то в ній би точно було драпірування, прозорі матеріали, складки та вирізи. Таку сміливу спідницю варто поєднувати з кроп-топом та балетками з сітки або босоніжками на об’ємній підошві.



Модні спідниці на літо 2024 / Фото Vogue

Коричнева спідниця з рюшами

Дизайнерів дуже захопили рюші й повітряні складки, тож в моду увійшли романтичні спідниці. Римуйте таку спідницю зі взуттям на низьких підборах чи мюлями на платформі.



Актуальні спідниці на літо 2024 / Фото Vogue

Коричнева спідниця з фатином

Пряма спідниця – це позачасова річ. Такий фасон був популярним у 1960 – 1990-х роках та досі не втрачає актуальності. Весняну версію спідниці дизайнери прикрасили тюлем чи фатином, який істотно впливає на її вигляд.



Красиві спідниці на літо 2024 / Фото Vogue

Спідниця з високою посадкою

У сезоні весна-літо 2024 Dior оновив найвідоміший архівний образ New Look мідіспідницею із драпіруванням на стегнах. Спідниця цього крою ідеально довершить базовий верх та взуття.



Трендові спідниці на літо 2024 / Фото Vogue

Попри популярність коричневого, експерти кажуть, що влітку в моду увійде відтінок вершкового масла. Дизайнер Андре Тан зазначив, що нам без вбрання кремових відтінків цього сезону не обійтися.