Команда Руслана Багінського переїхала до Львова: дизайнер показав, як розвантажує фури з товаром

Український дизайнер головних уборів та аксесуарів повідомив, що його офіс та команда перебралися на час війни до Львова. У Києві зараз знаходитися небезпечно, адже їхнє виробництво знаходилося неподалік від вибуху, який стався 15 березня.

Український дизайнер Руслан Багінський, який перерахував на потреби української армії 1,5 мільйона гривень, змушений покинути свій офіс у Києві.

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Наше виробництво знаходилося в Києві, в 10 хвилинах від місця вчорашнього вибуху. Я точно знаю – скоро ми повернемось, а поки наша команда і наш офіс – у Львові,

– написав Руслан Багінський.

У серії світлин дизайнер показав десятки коробок з упакованими капелюхами та іншим евакуйованим товаром з Києва.

У своєму дописі Руслан розповів, що за останній тиждень до Львова приїхала значна частина його команди, деякі – з найгарячіших точок, багато хто – з сім’ями. Швачки і вишивальниці живуть в оселях батьків і друзів дизайнера, та продовжують спускатися у сховища під час повітряної тривоги, часом – прямо посеред робочого дня, разом з його мамою – директором виробництва.

"Всі ролі за цей час змінилися: минулого літа я зустрічав гостей в паризькому поп-ап магазині, а тепер розвантажую фури з евакуйованим з Києва товаром разом з усією командою. У нас відбирають наше сьогодні, але завтра ми все відбудуємо. Українські бізнеси зараз не рахують збитки, а по можливості продовжують працювати для майбутнього країни і майбутнього наших людей. Вклад кожного – важливий. Війна нас всіх змінила, але вона нас не зламає. Разом переможемо", – заявив український дизайнер.

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