Кольоровий светр – бажана річ, яка має з’явитися в осінньому гардеробі
Джерело:Vogue
Осіння пору року неможлива без теплих светрів. Цього року придивіться до яскравих моделей з абстрактними принтами, багатоколірні та однотонні.
Кольорові светри можуть легко врятувати від осінньої хандри. Бренди презентували насичені відтінки: синій, баклажановий, бузковий.
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Деякі бренди показали неонові кольори – яскравий рожевий та жовтий, які поєднували зі шкіряними штанами.
Бренди Chloe та Gabriela Hearst представили теплі відтінки жовтого, помаранчевого й червоного.
Дизайнери радять светри з грубої шкіри носити зі шкіряними спідницями міді, або в тандемі зі спідницями, що утворюють трикотажний комплект. Prada й Versace зробили ставку у своїх колекціях на абстрактні принти.
Не забувайте про однотонні яскраві светри. Chanel представили ніжні рожеві светри, а Michael Kors Collection створили total look в жовтому кольорі, який складається зі светру з горловиною, пальта і сумки.
Стильні светри на осінь / Фото з Vogue
Стильні светри на осінь / Фото з Vogue
Стильні светри на осінь / Фото з Vogue
Стильні светри на осінь / Фото з Vogue
Стильні светри на осінь / Фото з Vogue